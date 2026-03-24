Trump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz

Trump, "İran bizimle anlaşma istiyor" dedi: Savaşı biz kazandık, sanırım sona erdireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes konusuyla ilgili olarak, "Savaşı biz kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz" açıklaması yaptı.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile ateşkes sorusuna cevap veren Trump, şöyle konuştu:

"İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor, ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz. İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul etti. Orada doğru kişilerle konuşuyoruz. Biz bu savaşı kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz. Gerçekte (İran’da) bir rejim değişikliği yaşıyoruz

İran dün gerçekten harika bir şey yaptı. Bize bir hediye verdiler. Hediye bugün elimize ulaştı; çok büyük bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim. Petrol ve gazla ilgili bir şey. Nükleer zenginleştirme de dahil olmak üzere hiçbirine sahip olmayacaklar."

