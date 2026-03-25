İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

İsrail Katz, Hizbullah tehdidi ortadan kalkana kadar yüz binlerce insanın evlerine dönmesinin engelleneceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun bölgedeki Hizbullah militanlarının varlığıyla başa çıkmak için Lübnan'ın güneyinin bazı bölgelerini işgal edeceğini söyledi. Katz, bu girişimin yüz binlerce insanın yerinden edilmesini ve sivil altyapının tahrip edilmesini içereceğini de sözlerine ekledi.

İsrail, Lübnan merkezli militan grup Hizbullah'ın, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan ABD-İsrail ortak operasyonunda İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olarak Yahudi devletine yönelik bir dizi saldırı düzenlemesinin ardından Mart ayı başlarında Hizbullah'a karşı askeri bir operasyon başlattı.

Katz'a göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF),  Lübnan'ın İsrail ile olan güney sınırının 30 ila 40 km kuzeyinde bulunan Litani Nehri'ne kadar olan "geri kalan köprüleri ve güvenlik bölgesini kontrol edecek" .

 Salı günü üst düzey askeri liderlerle yaptığı bir toplantıda, “Güney Lübnan'dan kuzeye tahliye edilen yüz binlerce kişi, kuzeydeki sakinlerin güvenliği sağlanana kadar Litani Nehri'nin güneyine geri dönmeyecek” dedi. “Prensip açık: Terör ve füzelerin olduğu yerde ev ve sakin olmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) orada olacak.”

İsrail sınırına yakın tüm binaların yıkılıp ortadan kaldırılacağını söyleyen yetkili, İsrail'in güney Lübnan'daki taktiklerini, Hamas militanlarıyla yaşanan son çatışma sırasında Gazze'de kullanılan taktiklerle karşılaştırdı.

Katz'ın açıklaması, bir başka kabine üyesi olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar ilhak edilmesi çağrısında bulunmasından sadece bir gün sonra geldi.

Hizbullah, İsrail'in planlarını varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirerek, savaşmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. Beyrut, yabancı ülkelerin İsrail'e operasyonu durdurması için baskı yapmasını beklediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yakın zamanda İsrail saldırılarını kınayarak, bunların kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İsrail, 1978'den bu yana birçok kez Hizbullah'a karşı askeri operasyonlar düzenledi ve 1982'den 2000'e kadar Güney Lübnan'ı işgal etti.

