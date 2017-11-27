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3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu Ulusal Bilim Kurulu

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3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu Ulusal Bilim Kurulu
YDÜ Öğrt. Üy. Prof. Dr. Cavit Atalar, 3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu Ulusal Bilim Kurulunda yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi  (Near East University, Nicosia) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen  3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi  sempozyumu ve Derin Alüvyonel Zeminlerde Uzun Kazıkların Eksenel Yük Davranışı Çalıştayı’na katıldı. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye gore, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilen ve 60 bildirinin sunulduğu başkanlığını Prof.Dr. Gürkan Özhan ve sekreterliğini Prof.Dr. Yeliz Yükselen Aksoy’un yaptığı 3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi sempozyumu ve Derin Alüvyonel Zeminlerde Uzun Kazıkların Eksenel Yük Davranışı Çalıştayı’na çok sayıda akademisyen, araştırmacı, mühendis, ilgili devlet kurumları temsilcileri, firma temsilcileri ve yöneticilerin katıldığı belirtildi. 

Prof. Dr. Cavit Atalar Sempozyumun Ulusal Bilim Kurulunda Yer Aldı Ve Bir Oturum Başkanlığı Yaptı. 
3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi sempozyumu ulusal bilim kurulunda yer alan ve bir oturum başkanlığı yapan YDÜ Öğrt. Üy. Prof.Dr. Cavit Atalar, sempozyum konuları arasında sığ ve derin temeller, enerji yapıları, ulaştırma yapıları, kıyı yapıları, yüksek yapılar, gömülü yapılar, dayanma yapıları ve derin kazıların bulunduğunu söyledi.
Prof.Dr. Turan Durgunoğlu’nun başkanlığını yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Boğaziçi Üniversitesinden Prof.Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, “Deprem Etkisi Altında Zemin-Yapı Etkileşimi: Geçmişten Bugüne” çağrılı konuşmasını yaptı. Prof.Dr. Yasser El-Mossallamy,  Prof.Dr. Martin Achmus ve Zaw Zaw Aye çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda başkanlığını Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Prof.Dr. Feyza Çinicioğlu’nun yaptığı “Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Zemin ve Temel Tasarımına Genel Bakış ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi” panelinde Prof.Dr. Kutay Özaydın, Prof.Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Prof.Dr. Kemal Önder Çetin,  Prof.Dr. Yasin Fahjan,  Prof.Dr. Cenk Alhan ve Dr. Şeref Polat yer aldı. 

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