  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

400 kişinin serveti 150 milyon kişinin servetinden fazla!

» »
Servet eşitsizliği üzerine yapılan çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.
400 kişinin serveti 150 milyon kişinin servetinden fazla!

Servet eşitsizliği üzerine yapılan çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.

EŞİTSİZLİK ARTIYOR

California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD'nin üst zengin ile alt kesimleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.  Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025’ine tekabül eden en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı. Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987’de yüzde 5,7 iken 2014’te 2,1’e geriledi.

Zucman raporunda, zenginlerin mal varlıklarının tespitinde araç, mobilya gibi şahsi eşyalarının sayımı zor olduğu için servetlerine dahil edilmediği not edilerek, ayrıca “Birçoğu varlıklarını offshore vergi barınaklarında gizlediğinden, son on yılda ultra zenginlerin gerçek servetini hesaba katmak daha zor hale geldi” ifadelerine yer verildi. Servetin küçük bir kesimin elinde birikmesinin, alt ve orta sınıf ailelerdeki güvenlik duygusunu aşındırdığı uyarısı yapılan raporda, gücün, zenginliklerini her geçen gün siyaseti etkilemek için kullanan ülkedeki milyarderlerin elinde biriktiğine ve bu kişilerin siyasi dengeyi kendi lehlerine değiştirdiklerine vurgu yapıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu'ndan Mastercard'a 537 milyon Euro ceza22 Ocak 2019 Salı 20:12
  • IMF’den Türkiye yorumu: Ekonomisi öngörülenden daha fazla yavaşlayacak21 Ocak 2019 Pazartesi 21:58
  • #10yearchallange: TL, dolar karşısında17 Ocak 2019 Perşembe 18:18
  • Döviz paniği16 Ocak 2019 Çarşamba 11:26
  • TL neden bu hafta değer kaybetti?12 Ocak 2019 Cumartesi 14:18
  • Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası11 Ocak 2019 Cuma 23:00
  • Dünya Bankası:Yoksullukla mücadele etmek zorlaşacak10 Ocak 2019 Perşembe 18:07
  • Akaryakıt fiyatları yükselecek!08 Ocak 2019 Salı 10:30
  • Dolar haftaya nasıl başladı?24 Aralık 2018 Pazartesi 09:45
  • Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu13 Aralık 2018 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti