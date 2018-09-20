600 metreden tam isabet!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da katıldığı silahlı kuvvetler töreninde, keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 el atış yaparak hedefi vurdu.
Moskova'nın Kubinka bölgesindeki Patriot Parkı’nda askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.
SVÇ-308 model keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yapan Rusya Devlet Başkanı, tüm hedefleri vurdu.
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