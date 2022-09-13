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74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar

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Televizyon dünyasının enlerinin seçildiği 74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.
74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar

Ted Lasso ve Succession dizilerinin en çok ödülle ayrıldığı gecede Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya, drama dalında ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak tarihe geçti. İşte 74. Emmy Ödülleri’nin kazananları...

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 1

TARİH YAZDI

 

Geçtiğimiz yıl Emmy ödüllerinden drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak en genç Emmy ödüllü oyuncu unvanını kazanan ABD’li oyuncu Zendaya, bu yıl ikinci kez Emmy kazandı. HBO yapımı Euphoria dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncu, 26 yaşında iki Emmy kazanan en genç oyuncu ve bu dalda iki kere ödül alan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 2

İKİ YIL ÜST ÜSTE

 

Ted Lasso dizisindeki rolüyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi Jason Sudeikis oldu.

ABD'li oyuncu geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödül kazanmıştı.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 3

SQUID GAME BAŞARISI

 

Tüm dünyada fenomen haline gelen Squid Game de 'nden ödülle ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 

Hwang Dong-hyuk ise drama dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 4

 

Gecede en çok adaylığa sahip yapımlardan biri olan HBO yapımı Succession da geceden eli boş ayrılmadı. İngiliz oyuncu Matthew Macfadyen, dizideki rolüyle drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 5

ŞARKI SÖYLEDİ

 

Abbott Elementary dizisindeki rolüyle komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Sheryl Lee Ralph, ödül konuşmasını  şarkı söyleyerek yaptı.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 6

 

Jean Smart, Hacks dizisindeki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 7

 

Quinta Brunson, Abbott Elementary adlı yapımla geceden komedi dalında En İyi Senaryo ödülüyle ayrıldı.

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Ozark dizisinde rol alan Julia Garner, drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü eve götürdü.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 9

 

White Lotus dizisinin yıldızı Jennifer Coolidge, performansıyla bir mini dizide rol alan En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 10

 

The Dropout dizisinde rol alan Amanda Seyfried, mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

74. Emmy Ödülleri'nde öne çıkanlar - 11

 

Geceden pek çok ödüllen ayrılan Ted Lasso dizisinin başrol oyuncularından Brett Goldstein, 74. 'nde komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

 

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