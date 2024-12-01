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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "kapılarının Gürcistan'a hala açık olduğunu" belirtti

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararından "üzüntü duyduklarını" belirterek, "AB kapısı hala açıktır." açıklamasında bulundu.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "kapılarının Gürcistan'a hala açık olduğunu" belirtti

Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına işaret ederek, "Gürcistan yönetiminin AB'den ve değerlerinden uzaklaşmasını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin Gürcistan halkına yönelik desteğini bildiren von der Leyen, "AB kapısı hala açıktır. Gürcistan'ın AB yoluna geri dönmesi, Gürcistan yönetiminin elindedir." mesajını paylaştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB'nin parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yapmış, muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

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