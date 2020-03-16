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AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi

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AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi
AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği sınırlarını gerekli olmayan ziyaretler için 30 gün süre ile kapatılmasını öngören öneriyi birlik üyelerine sundu.

Salgının yayılma hızını yavaşlatmak istediklerini söyleyen von der Leyen, Salı günü video konferans yöntemi ile gerçekleşecek olan AB liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Devlet ve hükümet başkanlarına bu geçici tedbirleri hayata geçirmeleri için Komisyon'un önerisini sundum. Ne kadar azx seyahat olursa virüsü o kadar kontrol altında tutabiliriz" dedi.

Kısıtlamanın istisnaları

Von der Leyen mesajında kısıtlamanın kimlere uygulanmayacağını da maddeleyerek sıraladı:

"Uzun süreli oturma müsadesi olan kişiler, AB vatandaşlarının aile üyeleri, diplomatlar, doktor ve diğer sağlık çalışanları ile uzman araştırmacılar. Bununla birlikte AB'ye mal taşıyan ulaştıma sektöründeki kişiler de bu kısıtlamadan etkilenmeyecek."

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