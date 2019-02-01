AB ve Japonya'dan dünyanın en kapsamlı anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında imzalanan dünyanın şimdiye kadarki en kapsamlı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Avrupa ve Japon şirketlerinin ticari ilişkilerini kolaylaştıracak olan anlaşma küresel ekonomi açısından çetin bir döneme rast geliyor. Dünya ülkelerinin on yıllardır küresel ticarete ve üretim zincirlerine entegre olmasından sonra Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD, serbest ticarete sırtını dönüyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Japonya ile kurdukları dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin "dünya çapındaki adil ve serbest ticaret için verilmiş bir sinyal olduğunu" söyledi.

Hazırlıkları dört yıl süren anlaşma 35 milyon tüketiciyi ilgilendiriyor ve küresel ekonominin üçte birini üreten ülkeler arasındaki ticari ilişkileri düzenliyor. 1 Şubat'ta AB ile Japonya arasındaki mal mübadelesinde uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 95'i kalktı. Japon otomobillerinin Avrupa'ya ithalatında yüzde 10 oranında vergi ödenmeyecek. Avrupa gıda endüstrisi de 127 milyon nüfuslu Japonya'ya ucuz peynir, çikolata, şarap ve et ihraç edebilecek. AB ülkelerinin yılda ödedikleri vergi 1 milyar Euro azalacak.

Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi

AB'nin Asya'daki en büyük ticari ortakları arasında Çin'den sonra Japonya geliyor. AB şirketleri Japonya'ya 58 milyar Euro'luk ihracat yapıyor. Hizmet satışları da 28 milyar Euro'yu buluyor. 600 bin Avrupalı Japonya ile yapılan ticaretten geçiniyor. Japonya'nın en önemli ticari ortakları sıralamasında ise AB üçüncü sırayı alıyor.

AB Komisyonu'nun tahminlerine göre serbest ticaret anlaşması sayesinde AB ile Japonya arasındaki mal ve hizmet mübadelesi dörtte bir oranında artacak. AB'nin endüstriyel gıda maddesi ihracatının ise yüzde 180 oranında artmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer serbest ticaret anlaşmasının Alman ekonomisine önemli yararlar sağlayacağını ve anlaşmadan önce de Japonya ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacminin 43 milyar Euro'yu bulduğunu söyledi.

Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü (ifo) serbest ticaret anlaşmasının yardımıyla Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın 20 milyar Euro ya da yüzde 0,7 oranında artmasının mümkün olduğunu açıkladı. Alman şirketleri Japonya'ya öncelikle otomobil, makine ve kimyevi ürünler satıyor. Japonya'dan ithal edilen ürünlerin önemli bölümü ise, elektronik, elektro teknik, otomotiv ve makine endüstrisi ürünlerinden oluşuyor.