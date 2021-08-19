  • BIST 1.438,810
  • Altın 488,09
  • Dolar 8,5150
  • Euro 9,9350
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

ABD Başkanı Biden: Afganistan’dan kaos olmadan çıkamazdık

» »
ABD Başkanı Joe Biden bugün ABC News’e verdiği özel bir röportajda, Amerikan birliklerinin Afganistan’dan çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Biden: Afganistan’dan kaos olmadan çıkamazdık

ABD Başkanı Joe Biden bugün ABC News’e verdiği özel bir röportajda, Amerikan birliklerinin Afganistan’dan çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Amerikan birliklerini Afganistan’dan çekerken kaosu nasıl önleyebileceğini bilmediğini, bunun bir yolunun olmadığını söyledi.

Biden, “Taliban’ın muazzam bir güce sahip olacağını biliyorduk. Ama bilmediğimiz şeylerden biri, Taliban’ın insanları ülkeden çıkmaktan alıkoymaya çalışırken ne yapacağıydı” dedi. Biden, Taliban’ın şu anda ABD vatandaşlarının tahliyesi için işbirliği yaptığını, vatandaşların ve personellerin çıkışına izin verildiğini söylerken, ancak ABD için çalışan Afgan personelin çıkışında zorluklar yaşandığını belirtti.

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararından sonra Kabil havaalanındaki uçakları ve pistleri dolduran sivillerin kaos görüntüleri üzerine Biden, “Görüntülerden sonra düşündüğüm ilk şey, bunun kontrolünü ele almanız gerektiğiydi. Bu konuda daha hızlı harekete geçmemiz ve havaalanının kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Ve bunu başardık.” dedi. ABD hükümeti Salı günü ABD Büyükelçiliği personeli de dahil olmak üzere Afganistan’dan 3 bin 200 kişiyi başarıyla tahliye ettiğini söyledi. Yetkililer, her gün 9 bin kişiyi tahliye edebilecek seviyeye gelmeyi umduklarını aktardı.

Biden, Afganistan’dan çekilmeye ilişkin kararının arkasında olduğunu vurgulayarak, “Afganistan hükümetinin ve askeri birliklerinin çöküşünü gördükten sonra seçeneklerimiz, ya daha fazla ABD askeri yerleştirmekti ya da 11 Eylül’e kadar bekleyip çekilmekti” dedi. Biden, “Basit bir seçimdi. Kalacağız dersem, çok daha fazla asker göndermeye hazır olmamız gerekecekti.” diye ekledi.

Biden, ABC News’e verdiği röportajda ayrıca, Trump yönetiminin Taliban liderleriyle ABD’nin geri çekilmesine dayanan bir anlaşma yapması üzerine, Afganistan’daki şiddetli saldırıların son aylarda durakladığını ifade etti. (İHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teksas morg kamyonu bekliyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:41
  • BM İnsan Hakları Konseyi "Afganistan"ı görüşecek18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:10
  • NYT: CIA, Afganistan'a yakın yeni bir konum bulmak için çabalıyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:51
  • Bolsonaro’nun istediği tasarıya onay çıktı18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:26
  • ABD'nin en uzun savaşı: Afganistan'da 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri öldü18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:10
  • ABD'den BM Zirvesi'ne katılacak liderlere seyahat uyarısı: Video konferans ile katılın18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:29
  • ABD doğruladı: Tahliye uçağında insan vücudu parçaları bulundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:26
  • ABD’den Afganistan mesaisi: Türkiye ile görüştü17 Ağustos 2021 Salı 10:34
  • Biden, Afgan mültecilere 500 milyon dolar yardım sözü verdi17 Ağustos 2021 Salı 09:31
  • Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti