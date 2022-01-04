  • BIST 1.964,75
  • Altın 763.60833
  • Dolar 13.2872
  • Euro 14.9981
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

ABD’de ikiz kardeşler, 15 dakika arayla farklı yıllarda doğdu

»
ABD’de, doğum yapan annenin ikiz bebeklerinden biri 2021 yılında, diğer bebeği ise 15 dakika gecikmeyle 2022’nin ilk dakikalarında hayata merhaba dedi.
ABD’de ikiz kardeşler, 15 dakika arayla farklı yıllarda doğdu

ABD’de, doğum yapan annenin ikiz bebeklerinden biri 2021 yılında, diğer bebeği ise 15 dakika gecikmeyle 2022’nin ilk dakikalarında hayata merhaba dedi.

ABD’nin California eyaletinde bulunan Monterey kentinde şaşırtıcı bir doğum gerçekleşti.

Fatima Madrigal ve Robert Trujillo ikiz bebeklerine kavuşmak için yeni yıl gecesi Monterey’deki Natividad Sağlık Merkezine gitti.

Doğuma giren anne Madrigal’in ikiz bebeklerinden biri olan Alfredo Antonio Trujillo 31 Aralık saat 23.45’te doğdu.

Fakat, Alfredo’nun ikiz kardeşi Aylin Yolanda Trujillo saat 00.00’dan sonra dünyaya gelerek ailesine ve kardeşine sürpriz yaptı.

Anne Madrigal bebekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu benim için çok çılgınca. Onlar ikiz ve farklı doğum günleri var. Çok şaşırdım ve kızımın gece yarısında doğmasına da çok sevindim” derken, ikiz bebeklerini diğer 3 çocuğuyla tanıştırmak için de heyecanlı olduğunu da belirtti.

Tıp merkezindeki aile doktoru Doktor Ana Abril Arias ise, ikizlerin doğumunu kariyerinin `en unutulmazlarından biri` olarak nitelendirerek, "Bu miniklerin, 2021 ve 2022'de burada güvenli bir şekilde dünyaya gelmelerine yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol" dedi.

Aylin bebeğin 2 kilo 14 kilogram, ikiz kardeşi Alfredo’nun ise 2 kilo 700 kilogram doğduğu öğrenildi. Aylin bebek, merkezin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği oldu.

Birçok kişi bu doğumun 2 milyonda bir görülebileceğini söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ta türbeye saldırı: 50 ölü08 Temmuz 2016 Cuma 08:47
  • ABD karıştı! Dallas'ta dört polis memuru öldürüldü08 Temmuz 2016 Cuma 08:36
  • İngiltere'de başbakanlık için kadınlar yarışacak07 Temmuz 2016 Perşembe 20:38
  • 50 tırlık yardım daha Gazze'ye ulaştı07 Temmuz 2016 Perşembe 20:36
  • Almanya'da cinsel suçlar yasası ağırlaştırıldı07 Temmuz 2016 Perşembe 17:11
  • Ahmedinejad geri mi dönüyor?07 Temmuz 2016 Perşembe 16:39
  • AP'den yeni sınır polisine yeşil ışık07 Temmuz 2016 Perşembe 16:38
  • Bangladeş'te bayram namazı sırasında saldırı07 Temmuz 2016 Perşembe 16:35
  • ABD'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilk yaptırım07 Temmuz 2016 Perşembe 16:34
  • Almanya tecavüzün yasal tanımını genişletiyor07 Temmuz 2016 Perşembe 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti