ABD'de ilginç müze soygunu: 7 bin canlı böcek çalındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Philadelphia şehrinde bulunan bir müzeden, 40 bin dolar değerinde 7 bin böcek ve sürüngen çalındı.

Eşine az rastlanılır bu hırsızlık olayında çalınan böcekler arasında ender bir tür olan zehirli 6 gözlü kum örümceğinin de bulunduğu kaydedildi.

Euronews tarafından aktarılan habere göre, Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavilion isimli müzenin güvenlik kameralarını izleyen yetkililer, üç hırsızın müze envanterinin en az yüzde 80'inini oluşturan binlerce böceği kutulara koyarak çaldığını gördü. Müzenin eski ve yeni çalışanlarından şüphelenen polisler olayla ilgisi bulunabiklecek herkesi yakın mercek altına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polislerin birkaç böceği müzeye geri kazandırdığı öğrenildi.

BÖCEKLER SİGORTA KAPSAMINDA DEĞİL

Müzenin müdürü John Brooks, daha önce canlı böceklerin çalındığı böyle bir hırsızlık olayı görmediğini söyledi. Böcekleri satmanın zor olmadığını kaydeden Brooks, çalınan böceklerin müzeye ait mevcut sigortalar tarafından karşılanmadığını belirtti. Brooks ayrıca koleksiyonunun bulunamaması halinde yeniden oluşturulması için sosyal medyadan bağış kampanyası başlattıklarını belirtti.

Toplamda 40 bin dolara satılabileceği kaydedilen bu hayvanların, Güney Afrika, Güney Amerika ve Orta Amerika'da kuru ormanlar ve çöllerden toplanarak müzeye getirildiği kaydedildi. Çalınan hayvanlar arasında arasında zebra tarantulaları, çöl tüylü akrepler ve kırmızı nokta suikastçı böcekleri ve domino hamam böcekleri gibi önemli türlerin de bulunduğu öğrenildi.