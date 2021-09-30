ABD’den Suriye ve Esad açıklaması: Niyetimiz yok

Sözcü, “Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD’nin Esad hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, “ABD, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi normalleştirmeyecek veya iyileştirmeyecek ve hiçbir ülkeyi de bunu yapmaya teşvik etmeyecek” dedi.

Sözcü ayrıca, “Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD’nin Esad hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

2012’DE ASKIYA ALINDI



Bu açıklamalar, Suriye politikası büyük ölçüde IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamaya ve Suriye halkına insani yardım sağlamaya odaklanan Biden yönetiminin Suriye’ye yönelik bugüne kadarki en sert açıklamaları arasında yer aldı.

ABD, 2012’de Suriye’deki diplomatik varlığını askıya aldı.