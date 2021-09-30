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ABD’den Suriye ve Esad açıklaması: Niyetimiz yok

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Sözcü, “Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD’nin Esad hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
ABD’den Suriye ve Esad açıklaması: Niyetimiz yok

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, “ABD, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi normalleştirmeyecek veya iyileştirmeyecek ve hiçbir ülkeyi de bunu yapmaya teşvik etmeyecek” dedi.

Sözcü ayrıca, “Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD’nin Esad hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

2012’DE ASKIYA ALINDI

Bu açıklamalar, Suriye politikası büyük ölçüde IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamaya ve Suriye halkına insani yardım sağlamaya odaklanan Biden yönetiminin Suriye’ye yönelik bugüne kadarki en sert açıklamaları arasında yer aldı.

ABD, 2012’de Suriye’deki diplomatik varlığını askıya aldı.

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