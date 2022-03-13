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ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü

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ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü
ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü

ABD’nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times’ta çalışan muhabir Renaud’un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud’un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.

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