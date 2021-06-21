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"Açamadınız! Yükümlülükleriniz yerine getirin!"

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"Açamadınız! Yükümlülükleriniz yerine getirin!"
"Açamadınız! Yükümlülükleriniz yerine getirin!"

Covid-19 salgını süresinde kapalı kalan, şimdiki durumda turizm sektörünün tam olarak açılmaması nedeniyle iş yapma olanağı olmayan turizm ve seyahat acenteleri, hükümetten yardım beklemeye devam ediyor.

Salgından en fazla etkilenen işletmeler turizm ve seyahat acenteleri olmuştur. Seyahat olanağı olmadığı zaman acentelerin yapacak işi de olamayacağı zaten herkes tarafından bilinmektedir. Buna karşın acentelere yapılacağı vaat edilen yardımlar yapılmadığı gibi, turizm sektörünün tam olarak ne zaman çalışmaya başlayacağına dair bir program da açıklanmamış ve acentelerimizin çalışmasına olanak sağlanmamıştır. Turizm ve seyahat acentelerine yapılması gereken yardımların yapılmaması ve KKTC hükümetinin bu konuyu sessizlikle geçiştirmeye çalışması kabul edilebilir bir tutum değildir.

Kamuoyunun da yakından izlediği gibi, KKTC Maliye Bakanlığı, her hafta farklı kesimlere farklı ödemeler yaptığını duyurduğu halde acentelere söz verilen 1500 TL’lik maaş desteklerinden ve işletmelerimize yapılacağı duyurulan hibelerden hiçbir haber yoktur. Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ile Sayın Turizm ve Çevre Bakanı, bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığını bizimle ve kamuoyu ile paylaşmaktan bile kaçınmaktadırlar.

Kamuoyuna duyurmak isteriz ki, turizm sektörünün tam kapasite ile çalışabilmesi için bu sektörün önemli bir bileşeni olan turizm ve seyahat acentelerinin devreye girmesi gerekmektedir. Oysa acentelerimiz bu destekler olmadan kapılarını bile açamayacak duruma getirilmişlerdir.

Hükümete seslenmek istiyoruz: Zamanında açamadınız! Bari sözlerinizi tutun ve yükümlülüklerinizi yerine getiriniz!

Türkiye ve Avrupa Birliği’nden temin edilen aşılarla birlikte Temmuz ayında faaliyetlerine başlamayı hedefleyen acentelerimizin, söz verilmiş bulunan 1500 TL’lik maaş destek ödeneğine ve hibelere acilen ihtiyaç duyduklarını kamuoyumuz ile paylaşır, ilgili bakanları bu konuda harekete geçmeye çağırırız.

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