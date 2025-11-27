  • BIST 10986.37
DAÜ Koop Travel Agency’den Dubai ve Tiflis’e Özel Tatil Paketleri

DAÜ Koop Travel Agency, 2024 yılına özel hazırladığı tatil paketlerini duyurdu. Ajans, hem Orta Doğu’nun gözde destinasyonu Dubai’ye hem de Gürcistan’ın renkli başkenti Tiflis’e avantajlı tur programları sunuyor.
DAÜ Koop Travel Agency, 2024 yılına özel hazırladığı tatil paketlerini duyurdu. Ajans, hem Orta Doğu’nun gözde destinasyonu Dubai’ye hem de Gürcistan’ın renkli başkenti Tiflis’e avantajlı tur programları sunuyor.

Dubai Turu: “Başka Bir Dünya”

30 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Dubai turu, 5 gece 6 gün sürecek.
Tur kapsamında:

  • Uçak bileti

  • Sabah kahvaltısı

  • Alan – otel transferleri

  • Dubai merkezinde 5 yıldızlı lüks otelde konaklama

  • Ünlü Emirates Mall’da yürüyüş imkânı

  • Seyahat sigortası

pakete dahil.
Tur fiyatı 1250 Euro’dan başlayan fiyatlarla ve 8 taksit imkânıyla satışa sunuluyor.

Tiflis “Şarabistan” Turu – Vizesiz

18–22 Mart Ramazan Bayramı döneminde gerçekleştirilecek Tiflis turu, vizesiz seyahat avantajıyla dikkat çekiyor.

Tur paketinde:

  • THY ile uçak bileti

  • Tüm turlar

  • 4 yıldızlı otelde oda–kahvaltı konaklama

  • Welcome ve Goodbye Party etkinlikleri

  • Alan – otel transferleri

yer alıyor.
Tiflis turu 1150 Euro ve 5 taksit seçeneğiyle sunuluyor.

“Tatil Bizimle Güzel”

DAÜ Koop Travel Agency, farklı bütçe ve beklentilere uygun tatil seçenekleriyle öğrenciler, akademisyenler ve tüm tatil severlere hizmet vermeye devam ediyor. Ajans, erken rezervasyon fırsatları ve ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için DAÜ Aktivite Merkezi'ndeki ofis veya ajansın iletişim kanallarından ulaşılabiliyor.

