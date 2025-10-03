  • BIST 11082.63
Ataoğlu: Ada Kıbrıs ve VisitNCY.com markalarının uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz
Ataoğlu: Ada Kıbrıs ve VisitNCY.com markalarının uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada Kıbrıs ve VisitNCY.com markalarının uluslararası bilinirliğini artırmayı ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve İngiltere pazarında yapılan tanıtımların ülke turizmi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen tanıtım kampanyaları bu yıl da devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da televizyon, sinema salonları, dijital platformlar, “Influencerler” ve sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilen reklam çalışmalarıyla “Ada Kıbrıs” ve VisitNCY.com markalarını uluslararası alanda tanıtılmaya devam ediliyor.

-Ataoğlu: “Turizmde görünür olmak, ülke turizmine daha fazla fayda sağlar”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, kampanyanın amacının Kuzey Kıbrıs’ın tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turizm potansiyelini hem Türkiye’de hem de dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Ataoğlu, mart ve nisan aylarında başlayan tanıtım kampanyalarının ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, “Turizmde görünür olmak, ülke turizmine daha fazla fayda sağlar” diye konuştu.

Ataoğlu, Türkiye’nin ulusal kanallarında, Türkiye’de faaliyet gösteren binden fazla sinema salonunda, dijital platformlar ve sosyal medya sayfalarında yapılan tanıtımların önemine vurgu yaparken, ayrıca Türkiye’de ve uluslararası alanda tanınmış influencerleri adaya getirerek adanın güzelliklerini paylaşmalarını sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan bu tür iş birliklerinin ülke turizmi açısından büyük önem taşıdığı anlatan Ataoğlu, “Ada Kıbrıs ve VisitNCY.com markalarının uluslararası bilinirliğini artırmayı ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Ataoğlu, tanıtma ve pazarlama kampanyalarının önümüzdeki dönemde de farklı mecralarda devam edeceğini ve KKTC’nin dünya turizminde güçlü bir destinasyon olarak öne çıkarılacağını belirtti.

    ÇOK OKUNANLAR
