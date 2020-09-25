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Açlık tehdidi altındaki Yemen’de mali kaynak yetersizliği yardım çalışmalarını baltalıyor

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Bir Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, mali kaynak eksikliğinin, hâlâ açlık tehdidi altında bulunan Yemen’de insani yardım faaliyetlerini baltaladığını söyledi.
Açlık tehdidi altındaki Yemen’de mali kaynak yetersizliği yardım çalışmalarını baltalıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Dujarri, “Ülkede yaklaşık 20 milyon kişi açlık tehdidi altında. Bunların neredeyse 10 milyonu kritik durumda” dedi. BM sözcüsü, savaşın yıkıma uğrattığı ülkede Kovid-19 salgınının da hızla yayılmasıyla halen  3 milyon kişinin giderek kötüleşen açlık tehlikesi içinde olduğunu söyledi. Mali kaynak açısından durumun çok kötü olduğunu belirten Dujarri, BM’nin 41 geniş çaplı yardım programından 15’inin küçültüldüğünü ya da sonlandırıldığını, 30 programın da önümüzdeki haftalarda faaliyetlerini durduracağını ya da küçültüleceğini bildirdi. 

Dujarri, ülkede akut kötü beslenme nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunların 360 bininin de tedavi fırsatı bulamadan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Kötü beslenme, çocukların yaklaşık yarısının gelişimini dumura uğratmış durumda. Basın toplantısında konuşan BM sözcüsü, hamile ya da bebeğini emziren yaklaşık bir milyon kadının da akut kötü beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. BM’nin Yemen insani yardım planının sadece yüzde 38’inin mali kaynakla desteklendiğine işaret eden Dujarri, “Yeni kaynak açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve tüm bağışçıların söz verdikleri miktarları ödemelerini ve desteklerini artırmalarını bekliyoruz. Böylece biz de insan eliyle yaratılan bu krizin çözümüne yardımcı olabiliriz” dedi.

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