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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı sildi

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Acun Ilıcalı, 2018 senesinin Aralık ayında boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nı, Instagram'dan takipten çıkartıp birlikte olduğu tüm fotoğrafları sildi.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı sildi

Boşandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

AŞK SÖYLENTİLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Evliliklerini jet hızıyla noktalayan ünlü çift, boşandıktan sonra aşk söylentileriyle gündeme geldi. Şeyma Subaşı’nın DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Acun Ilıcalı’nın ise Miss Turkey 2017 finalisti olan Itır Esen’le aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı.

ACUN ILICALI DA SİLDİ

Çıkan bu iddiaların ardından ilk olarak Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikte olan fotoğraflarını silmişti. Şimdi ise Acun’dan hamle geldi. Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı ile olan fotoğrafları sosyal medya sayfasından silerek takibi de bıraktı.

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