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Adalıer Lefkoşa’da mesleki birlik ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi

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CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, dün Lefkoşa’da mesleki birlik ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. 
Adalıer Lefkoşa’da mesleki birlik ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi

 

CTP’den yapılan açıklamaya göre Adalıer, ilk olarak Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek  Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal ile görüştü. Adalıer daha sonra Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na giderek KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ile Mağusa’daki ekonomik canlanmanın sağlanması için neler yapılabileceğiyle ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Adalıer’in Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile yaptığı görüşmede ise, hayvanların çiplenmesi, seceresinin çıkartılması, kontrol altına alınması ve sağlık taramalarının yapılması konuları ele alındı. Biyologlar Derneği ile ise, sulak alanlar, tuzlak alanlar ve biyolojik mücadele konularında görüş alışverişi yapıldı.

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