Adaylar, Facebook’ta 21 bin 890 Euro’luk reklam harcaması yaptı

Cumhurbaşkanı yarın yapılacak seçimle belirlenecek. İkinci tura kalan Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasındaki yarışın sonucunun yarın akşam 20.00 sularında belli olması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adayların Facebook üzerinden yaptığı reklam harcamaları da belli olmaya başladı. Gazedda Kıbrıs'ın haberine göre , en çok harcamayı yapan aday 7 bin 370 Euro ile Serdar Denktaş olarak belirlendi.

Facebook, sponsorlu reklamların yeni düzenlemesine göre Siyaset ve Politik içerikli paylaşımların hangi aday adına paylaşıldığının belirtilmesini etik ilkeler gereğince zorunlu kıldı.

Sponsorlu içeriklerin insanların algısını etkilemesini engellemek ve adil bir rekabet zemini hazırlamak amacı ile tüm siyaset içerikli yazıların hangi aday tarafından paylaşıldığını ve ne kadar bir bütçe ile sponsorlu çıkıldığını şeffaf bir şekilde herkese göstermektedir.

Buna göre, Serdar Denktaş seçim maratonunun başladığı günden beri Facebook’a 7 bin 370 Euro ödeyerek en yüksek ödeme yapan aday olurken, onu ikinci sırada Mustafa Akıncı 4 bin 820 Euro ile takip ediyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman seçim propagandası kapsamında toplam 3 bin 600 Euro harcama yaparken, Ersin Tatar’ın 3 bin 370, Kudret Özersay’ın ise 2 bin 730 Euro’luk harcama yaptığı gözlemlendi.

Bahsi geçen raporlara ulaşmak için tıklayınız >>>