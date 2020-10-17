  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Adaylar, Facebook’ta 21 bin 890 Euro’luk reklam harcaması yaptı

»
Cumhurbaşkanı yarın yapılacak seçimle belirlenecek. İkinci tura kalan Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasındaki yarışın sonucunun yarın akşam 20.00 sularında belli olması bekleniyor.
Adaylar, Facebook’ta 21 bin 890 Euro’luk reklam harcaması yaptı

Cumhurbaşkanı yarın yapılacak seçimle belirlenecek. İkinci tura kalan Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasındaki yarışın sonucunun yarın akşam 20.00 sularında belli olması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adayların Facebook üzerinden yaptığı reklam harcamaları da belli olmaya başladı. Gazedda Kıbrıs'ın haberine göre , en çok harcamayı yapan aday 7 bin 370 Euro ile Serdar Denktaş olarak belirlendi.

Facebook, sponsorlu reklamların yeni düzenlemesine göre Siyaset ve Politik içerikli paylaşımların hangi aday adına paylaşıldığının belirtilmesini etik ilkeler gereğince zorunlu kıldı.

Sponsorlu içeriklerin insanların algısını etkilemesini engellemek ve adil bir rekabet zemini hazırlamak amacı ile tüm siyaset içerikli yazıların hangi aday tarafından paylaşıldığını ve ne kadar bir bütçe ile sponsorlu çıkıldığını şeffaf bir şekilde herkese göstermektedir.

Buna göre, Serdar Denktaş seçim maratonunun başladığı günden beri Facebook’a 7 bin 370 Euro ödeyerek en yüksek ödeme yapan aday olurken, onu ikinci sırada Mustafa Akıncı 4 bin 820 Euro ile takip ediyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman seçim propagandası kapsamında  toplam 3 bin 600 Euro harcama yaparken, Ersin Tatar’ın 3 bin 370, Kudret Özersay’ın ise 2 bin 730 Euro’luk harcama yaptığı gözlemlendi.

Bahsi geçen raporlara ulaşmak için tıklayınız >>>

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elcil: "Ersin Tatar, UBP'nin değil AKP'nin adayıdır"16 Ekim 2020 Cuma 16:53
  • Akıncı; “Seçimlere bu kadar müdahale etmek, olacak iş değildir. Bu işin artık dingili koptu"16 Ekim 2020 Cuma 11:50
  • Şeriatçı ve ATATÜRK düşmanı Milat Gazetesi'nden hadsiz manşet!16 Ekim 2020 Cuma 10:36
  • Tatar'ın yeni yayınlanan videosunda dikkat çeken detay! İşte o video...15 Ekim 2020 Perşembe 16:10
  • KTMMOB'den UBP Genel Sekreteri Saner'e eleştiri15 Ekim 2020 Perşembe 15:36
  • Kamu-Sen: İrade için oyunuzu kullanın15 Ekim 2020 Perşembe 13:56
  • 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat: "Seçimlerdeki tavrım federal çözüm yönünde olacak"15 Ekim 2020 Perşembe 13:44
  • Sucuoğlu'ndan HP'ye: "Tecrübedir, olur... Devam edin"14 Ekim 2020 Çarşamba 16:30
  • Sendikal Platform'dan Mustafa Akıncı'ya destek14 Ekim 2020 Çarşamba 15:48
  • "HP’nin Akıncı’ya destek kararı alsa bile parti tabanının Tatar’a da destek vereceğini düşünüyorum”14 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti