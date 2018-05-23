Adaylığını açıkladı Alsancak'ta dengeler değişti

Alsancak'ta dengeleri değiştirecek flaş aday!
24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru siyasette hareketlilik artıyor. Belediye Başkanı ve Meclis üyeliği adaylığı için başvuru süresi son gün olan 28 Mayıs'a doğru sürpriz ve güçlü adaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Alsancak Belediye Başkanlığı seçimini kesin kazanması beklenen mevcut Bağımsız Belediye Başkanı Fırat Ataser'e çok güçlü bir rakip çıktı.
Alsancak Spor Kulübü’nü önemli yerlere getiren, Nurel Construction Direktörü Redif Nurel’in Alsancak Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağı açıklandı.
Redif Nurel’in Alsancak’ta belediye başkanlığına adaylığını koyması siyasi gözlemciler tarafından Alsancak'ta seçimlerin kıran kırana geçeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.
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