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Afganistan’da son durum: Saldırılarda bilanço ağırlaşıyor… Ölü sayısı 90’a yükseldi

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ABD’nin 20 yıl sonra çekilme kararı aldığı Afganistan’da, Taliban’ın kısa sürede kontrolü ele geçirmesi sonrası kaos ve şiddet ortamı hızla tırmanıyor.
Afganistan’da son durum: Saldırılarda bilanço ağırlaşıyor… Ölü sayısı 90’a yükseldi

ABD’nin 20 yıl sonra çekilme kararı aldığı Afganistan’da, Taliban’ın kısa sürede kontrolü ele geçirmesi sonrası kaos ve şiddet ortamı hızla tırmanıyor. ABD ve Batılı ülkelerin tahliye süreci hız kazanırken, yapılan uyarılara rağmen Kabil’de dün intihar saldırıları gerçekleşti.

Kabil Havalimanı’nda düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği saldırılarda, bilanço giderek ağırlaşıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 77’ye yükseldiği belirtildi. Olayda 13 ABD askeri de yaşamını yitirirken, toplam 150 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı duyuruldu.

Saldırının ardından ara verilen tahliye uçuşlarının yeniden başladığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan adını vermeden Reuters’a konuşan bir Taliban yetkilisi, saldırılarda en az 28 Taliban üyesinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

BIDEN: SİZİ AVLAYACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı. Biden açıklamasında, “Saldırıyı IŞİD'in Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Washington'daki komutanlarım en ince detayına kadar bu konuyu incelediler. Yaşamlarını feda eden Amerikan askerlerinin hepsi kahraman. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda sizi avlayacağız, bedelini ödeteceğiz” dedi.

‘SALDIRILAR DEVAM EDEBİLİR’

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in saldırılarının devam etmesini beklediklerini söyledi. Yaklaşık bin ABD vatandaşının hâlâ Afganistan'da olduğuna inanıldığını belirten McKenzie, tahliye edilenlerin can güvenliğini korumaya odaklandıklarını belirterek, “Yaşanan can kayıplarının üzüntüsünü yaşarken, görevimizi icra etmeye devam ediyoruz” dedi.

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