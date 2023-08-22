  • BIST 7766.63
  • Altın 1659.049
  • Dolar 27.1935
  • Euro 29.5815
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

» »
Afrika Birliği (AfB), Nijer'deki askeri müdahale sonrası bu ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.
Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AfB), Nijer'deki askeri müdahale sonrası bu ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Nijer'deki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm Afrika Birliği faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve ordunun kışlaya dönmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan tüm üye devletler ve uluslararası topluma çağrı yapılarak, Nijer'deki askeri yönetimi meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi; Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin müdahalesi şiddetle reddedildi.

- Nijer'deki darbe

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenya'da trafik kazası: 51 kişi öldü02 Temmuz 2023 Pazar 12:36
  • Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna’ya barış planı önerisi19 Haziran 2023 Pazartesi 16:48
  • Sudan'da taraflar arasında 3 günlük ateşkes18 Haziran 2023 Pazar 19:39
  • Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi04 Haziran 2023 Pazar 17:49
  • Mısır’da kum fırtınası kabusu: Ülke, Mumya filmi setine döndü03 Haziran 2023 Cumartesi 20:38
  • Mısır’da kum fırtınası can aldı03 Haziran 2023 Cumartesi 15:19
  • DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi03 Haziran 2023 Cumartesi 09:39
  • Sudan’daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı30 Mayıs 2023 Salı 10:56
  • Sudan'da ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar şiddetlendi29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:34
  • Sudan’da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı28 Mayıs 2023 Pazar 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti