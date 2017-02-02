Profesör doktor Ahmet Maranki verdiği bir çok konferans’ta faydalı zayıflama ve bölgesel incelme taktiklerini sizlere sunmakta.

Profesör doktor Ahmet Maranki verdiği bir çok konferans’ta faydalı zayıflama ve bölgesel incelme taktiklerini sizlere sunmakta. Natürel beslenme önerileri ile kişilerin sağlıklı olmaları yönünde yardımcı olan Maranki organik yöntemlerle hazırlanan etkili bir zayıflama çayından söz etti. Bu çayı kür halinde 21 gün uygulayarak etkili sonuçlar alınabiliyor. Bu bitkilerin hepsinin teker teker yararlarından bahsetti. örnek olarak kürün içerisindeki Funda yaprağının arasında bulunan tanen, vücuttan toksinlerin atılmasını mümkün kılar. Funda yaprağı yağların vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Bu kürü uygularken idrarı denetim ettiğinizde üstündeki yağlı tabakayı gözlemleyebilirsiniz. bugünkü makalemizin alt başlıklarında Ahmet maranki diyeti, Ahmet Maranki zayıflama, Ahmet Maranki kilo verme , Ahmet Maranki elma sirkesi ve zayıflamak Ahmet Maranki isimli yazıları okuyabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Sağlıklı şekilde bu diyet ile haftada 3-4 kilo vermek doğru uygulandığı taktirde mümkündür, lakin bu kürü uygulayanlar selülitlerinden kurtularak, bağırsakları temizlenerek ve ödemler atılarak 8 kilogram rahatlıkla verebilirler. Ahmet Maranki sağlıklı biçimde nebati yöntemlerle zayıflamayı arzu edenler için sirkenin önemine de dikkat çekti. ancak uygun sirkeler değil, bitkisel kaliteli sirkeleri önerdi. Sabahları aç karnına limon sirkesi, öğlenleri enginar sirkesi, yatmadan öncede elma sirkesini bir bardak suya iki yemek kaşığı koyup, İçilmesini öneriyor.

Ahmet Maranki Zayıflama Kürü Malzemeler

5 gram funda yaprağı.

5 gram yeşil çay.

5 gram kekik.

5 gram biberiye.

5 gram rezene.

Ahmet Maranki Zayıflama Kürü Hazırlanışı

5 gr Funda yaprağı, 5gr Yeşil çay, 5gr Kekik, 5gr Biberiye, 5gr Rezene karıştırılıp, 500 gr kadar kaynaya suyun içine atılarak demleyiniz. Bu karışımdan her gün 2 defa aç karnına 1 bardak kadar içebilirsiniz.