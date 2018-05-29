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Ajda Pekkan, doğup büyüdüğü yalıyı satın alacak

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Ajda Pekkan’ın Beykoz'da doğup büyüdüğü yalı, satışa çıkarıldı. Ünlü sanatçı, anılarıyla dolu yalıyı satın almak için harekete geçti.
Ajda Pekkan, doğup büyüdüğü yalıyı satın alacak

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın aile yadigârı olan Beykoz’daki yalısı satışa sunuldu. Yalı İstanbul’da Tarihi Eser Tescilli 360 yalıdan biri olma özelliğini taşıyor.

İddiaya göre değerinden daha az bir fiyata alıcısını bekleyen yalı için 1,5 milyon dolar fiyat belirlendi. Satış haberini duyan Ajda Pekkan, doğup büyüdüğü ve içinde küçüklüğünden itibaren pek çok hatırası bulunan yalıya sahip olabilmek için harekete geçti.

2016 yılında Bahçeköy’deki lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara satışa çıkaran, ancak evini satamayınca 25 bin dolara kiraya veren usta sanatçının, doğup büyüdüğü yalıyı satın almak için ilgili mecralara başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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