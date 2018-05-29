Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif: "Belediye Maaş ödeyemez durumdaydı"

Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Latif, yeni projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi…

Ahmet Latif: “Akdoğan Belediyesi’ni aldığımızda kendi maaşını dahi ödeyemez durumdaydı”

Sözlerine “ Öncelikle bize kendimizi ifade etmek için verdiğiniz bu fırsattan dolayı, ben sizlere teşekkür ederim. Ekran başında bizi izleyen seyircilerimize ve tüm Akdoğanlılar’a güzel bir yayın dilerim. Akdoğan Belediyesi’ni aldığımızda gerçekten, tüm işlevini bitirmiş normal rutin yapması gereken görevlerini dahi yerine getiremeyen bir belediye alarak göreve başladık. Gerek maddi, gerek manevi, batmış, çökmüş bir belediyeyi uyguladığımız projelerle, takip ettiğimiz istikrarlı yollarla, şu an Akdoğan Belediyesi kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi projelerinin bazılarını hayata geçirebilen bir belediye durumuna geldi. Örneğin, yani durumunu aktarayım diye size, devletten aldığı katkı personeli ödeyemez, kendi maaşını dahi ödeyemez durumdaydı.” diyerek başlayan Başkan Latif, daha sonra hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve projelerini anlattı.

SATIR BAŞLARI:

“Akdoğan Belediyesi kısır bir yapıya sahipti”

“İzlediğimiz mali disiplinlerle ciddi ilerlemeler kaydettik”

“Tüm yatırımlar güncel bir şekilde yapılıyor”

“Ben geldiğimde 39 personelin yatırımları yapılmamaktaydı”

“Bizim önceliğimiz Akdoğanlı’ya gidecek hizmetti”

“Akdoğan 16-17 bölgeye hizmet veren bir beldedir”

“4 yıl içinde 6 milyonluk projeleri Akdoğan’a kazandırdık”

“Akdoğan tüm projelerini tamamlayan tek beldedir”

“Akdoğan’da tek bir çocuk parkı bile yoktu. 3 park yaptık, İkinci Bahar Yaşam Kulübümüz’ü kurduk, 65 yaş üzeri 350 yurttaşa hizmet veriyoruz”

“Akdoğan’da avcılık kulubü kurduk”

“Mezbaha projesi mali protokoldeki sakıntılardan ötürü durduruldu”

“Akdoğan Belediyesi’nin 1 Milyon 100 Bin TL alacağı var”

Kısa sürede binlerce kez izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 4. Bölümüne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Secim Akdoğan) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.