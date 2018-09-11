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'Akılsız telefon' satışları yüzde 5 arttı

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Sadece arama ve mesajlaşmanın mümkün olduğu ‘akılsız’ telefon satışları, geçen yıl dünya genelinde yüzde 5 arttı.
'Akılsız telefon' satışları yüzde 5 arttı

İngiltere'de yayın yapan The Independent gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir habere göre geçen yıl dünya genelinde ‘sadece arama yapabilen', eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış oldu.

Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış sadece yüzde 2 oldu.

'İNSANLAR DAHA HUZURLU OLMAYA ÇALIŞIYOR'

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak "İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor" yorumunda bulundu.

Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan ‘dijital detoks uzmanı' Tanya Goodin, "Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz yavaş yavaş akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geleceğini anlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. 

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