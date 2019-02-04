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Akit'ten 'top 20': İşte şirk dolu şarkılar

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Listede Ahmet Kaya'dan Hande Yener'e kadar birçok isim yer alıyor
Akit'ten 'top 20': İşte şirk dolu şarkılar

Akit gazetesi, “dinlenmesinin şirk olduğunu” iddia ettiği şarkılarla ilgili bir haber yayınladı.

Akit’in “Şirk dolu şarkılar ve onları söyleyen şarkıcılar” ifadesini kullandığı liste şöyle:

Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”

Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”

Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”

Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”

Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”

Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”

Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”

Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”

Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”

Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”

Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.” 

Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”

İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah'a taptım bir sana taptım!”

Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”

Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”

Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”

Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”

Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.” 

Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / "Rest çektim kadere."

 Oğuz Yılmaz: “Bas bas paraları Leyla’ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?”

Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”

Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”

Mahsuni Şerif: “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna."

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