Ali Karavezirler: “Hizmet için aday oldum”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Karavezirler, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Değirmenlik için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Seçim kitapçığımızı okuyun, sorunların %90’ını çözeceğiz.”

“Hep birlikte bölgede iyi işler başaracağız.”

“Bölgede toplamda 140 ton süt üretimi yapılıyor.”

“Dersimize iyi çalıştık. 4 yıl içinde ne yapacağımız ortadadır.”

“Her mahallede halk melisi oluşturacağız. Halkın vereceği her kararı uygulayacağız.”

“Belediyenin gelirlerini artıracağız.”

“Kanalizasyon sorunu var.”

“Destan yazacağız.”

“Sorunları göz ardı etmeyeceğiz. Bugüne kadar edildi mi bilmem ama...”

“Taç ocaklarının kapatılması mümkün değil, kontrol altına alacağız.”

“Ben inanıyorum ki bölgemizin nüfusu 16,000 civarıdır.”

“Bölgenin sorunlarını çözmek için geliyoruz. Halka bize güveniyor. İnsanlar bana başkan demeye başladı.”

“Şapkamı takıp araziye ineceğim.”

“”Program ve sistem kuracağız. Muhtarları da sisteme dahil edeceğiz.”

“Muhtarlara birer iPad vereceğiz.”

“Alo 24 Değirmenlik Belediyesi hattı kurulacak halkın sorunlarını bildirmesi için.”

“24 Haziran’dan sonra belediye çalışanları ile aile gibi olacağız şu an huzursuzluk var. ”

“Sudan kâr etme niyetinde değiliz, zarar etmek de istemiyoruz.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 16. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Değirmenlik Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.