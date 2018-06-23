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Ali Kişmir yazdı Lefkoşa'da #Şüphesiz bir sonuç

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Gazeteci Ali Kişmir yazdı Lefkoşa'da #Şüphesiz bir sonuç
Ali Kişmir yazdı Lefkoşa'da #Şüphesiz bir sonuç

İşte o yazı;

Mehmet Harmancı bu seçimi kazanmış durumdadır…

Hem de en yakın rakibine %10 oy farkı atarak ipi göğüsleyecek…

Çünkü Lefkoşalı ve de LTB çalışanları geçmişi unutmadı…

-Lefkoşa’nın “Leşkoşa” olarak anıldığı günleri…

-Borç batağına sokulan bütçeyi…

-Ödenemeyen maaşları…

-Mağdur olan emekçileri…

-Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının ödediği bedelleri çok iyi biliyor…

O nedenle Lefkoşa kararını vermiştir…

Son olarak elimize geçen anketler de bunu gösteriyor…

Olması gereken de budur…

UBP zihniyeti bir daha o kapıdan içeriye girmemelidir…

***

Harmancı tertemiz, bembeyaz gömleği ile girdiği LTB kapasından bugün üzerinde tek leke olmadan seçimlere katılıyor…

KKTC denilen bu yapıda pek de rastlanır bir şey değil bu…

-LTB’ye tek istihdam yapmadı…

-Partisini orada örgütlemeye kalkmadı…

-Daha üst makamlara ulaşmak için belediyeyi bir araç olarak kullanmadı…

Sadece işine odaklandı…

Kimseye kıyak yapmadı…

Tek bir ihalesi sorgulanmadı, hakkında tek bir usulsüzlük iddiasında bulunulmadı…

Çünkü hep şeffaf oldu…

Lefkoşalı LTB’nin içinde yaşanan her şeyden bu 4 yıllık süreçte haberdar oldu…

Kadınlara sığınma evi açtı…

Yoksul insanların evlerine aş götürmelerini sağladı…

Batık belediyenin tüm dış borçlarını kapattı…

Sendika ile uyum içerisinde belediyenin disiplin komitesini çalıştırdı ve LTB’den hakkı olmadan maaş çekenleri kapının önüne koydu…

Bazıları bu yazdıklarımı “Başarı” olarak görmüyor…

-“Hani yürüyüş alanları”…

-“Hani bisiklet yolları”…

-“Hani piknik alanları”…

Ve dahasını soranlar var…

“Spor merkezleri neden kurulmadı” diye soranlar oluyor…

Bunlar kim biliyor musunuz?

Geçmişi unutanlar…

Kadri Fellahoğlu’nun ve de sonrasında Mehmet Harmancı’nın devraldığı yapının ne halde olduğunu hatırlamayanlar…

Ben bu insanlarımıza kızmıyorum…

Yadırgamıyorum da!..

İnsanoğlu bu, unutur!..

Ancak bazıları var ki, onlar tam bir terbiyesizler abidesi!..

Geçmişten bıraktıkları pislikler için Harmancı’ya “Neden temizlemedin” diyorlar…

Hatta demekle de kalmayıp, “Kalk o koltuktan gelip biz temizleyeceğiz” diye çıkışıyorlar…

Öyle bir utanmazlık işte bunların ki!..

“Önce sıçtık, şimdi de üzerine tüy dikmek istiyoruz” diye slogan üretmeliydiler…

Çünkü söylemlerinin karşılığı bu…

Kısacası bu iş bitti, Harmancı bu ipi göğüsledi…

 

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