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Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı

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Karabük'te yapılan kontrolde 1.16 promil alkollü yakalanan Hüseyin Ü.'den polis ekipleri aracını teslim edebilecekleri ehliyet sahibi birini çağırmasını istedi.
Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı

Karabük'te yapılan kontrolde 1.16 promil alkollü yakalanan Hüseyin Ü.'den polis ekipleri aracını teslim edebilecekleri ehliyet sahibi birini çağırmasını istedi. Ancak Hüseyin Ü.'nün çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı. Kavgaya tutuşan arkadaşlar polis ekiplerince ayrılırken, araç ise trafikten men edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde alkol denetimi yaptı. Alkolmetreyi üfleyen Hüseyin Ü., 1.16 promil alkollü çıktı. Hüseyin Ü.’nün ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi.

Polis ekipleri, Hüseyin Ü.'den otomobilini teslim edebilecekleri ehliyetli ve alkolsüz birisini çağırmasını istedi. Hüseyin Ü., cep telefonuyla görüştüğü arkadaşından çağırdığı yere gelmesini istedi. Bir süre sonra gelen Sercan C.’ye polis ekipleri alkollü olup olmadığını sordu. Alkollü olduğunu söyleyen Sercan C.'ye sinirlenen Hüseyin Ü., "Senin yüzünden oldu" dedi. Sercan Ç. de "Ben ne yaptım sen çağırdın beni" dedi. Kavgaya tutuşan arkadaşları polis ekipleri ayırdı.

Ekipler, teslim edecek birisini bulamadığı otomobili trafikten men etti. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. 

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