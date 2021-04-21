  • BIST 1.330
  • Altın 472,745
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

Alman bankası Commerzbank tarih verdi: Yeni döviz krizi kapıda!

» »
Commerzbank tarafından yayınlanan, 'Bir sonraki lira krizi' adlı raporda, 1 ABD dolarının 3. çeyrekte 10.00 TL'ye eş değer olacağı öngörüldü.
Alman bankası Commerzbank tarih verdi: Yeni döviz krizi kapıda!

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi tetikleyecek olan unsurun, 2018'de yaşanan döviz krizi ile aynı olduğunun vurgulandığı makalede, krize gerekçe olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na dayattığı faiz politikası gösterildi.

"Erdoğan'ın özel deneyi" 

Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank'ın kıdemli ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan rapora göre, "Erdoğan tarafından atanan yeni TCMB başkanı konvansiyonel açıklamalarda bulunurken, piyasalar meçhul bir politika deneyi yaşanacağının farkında. Bu özel deney ise bir döviz enflasyonu sarmalıyla sonuçlanma riskini taşıyor." 

Korkutan dolar tahmini

Raporda, TC. Merkez Bankasının yaz aylarında faiz indirimi döngüsüne başlamasının ardından 1 ABD dolarının 3. çeyrekte 10.00 TL'ye eş değer olacağını öngörüyor.

2021-22 enflasyon beklentileri 

Commerzbank, faizin birkaç adımda yüzde 13 civarına çekileceği varsayımına dayanarak, enflasyonun yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde hızlanacağını tahmin ediyor. Raporda enflasyon oranları şu şekilde öngörülüyor:

"2021 sonu için yüzde 20,9 ve 2022 sonu itibariyle de yüzde 21,5'lik bir enflasyon tahmini yapıyoruz. Uygulanan deney sonunda gösterge faiz oranı tekrar yüzde 20'ye yükseleceğinden, dolar-TL'nin 10.00'da sabitlenebileceğini belirtmek isteriz (...) Lira'nın yeniden istikrar kazanması için (örneğin IMF gözetiminde yapılacak) bir tür rejim değişikliği veya kurumsal devir gerekli olabilir."

Merkez Bankası tedbirleri: Faiz oranında düşüş vurgusu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 6 ay içinde uygulamaya konacak olan politikaların neler olacağını tahmin etmenin adeta imkansız olduğunun ifade edildiği raporda, Merkez Bankasının uygulacağı tedbirler şu şekilde sıralanıyor:

"Faiz oranının önümüzdeki aylarda istikrarlı bir şekilde düşeceğini varsayıyoruz (3. çeyreğe kadar yüzde 13). Yöneticiler bu süreçte swap limitleri, kısa pozisyonlara getirilen kısıtlamalar, dövize endeksli işlemlerin yasaklanması, döviz mevduatı üzerindeki kısıtlamalar vb. gibi yöntemlerle döviz kurunu sabit tutmaya çalışacak. Döviz kuru üzerindeki baskı arttıkça "daha sert" sermaye kontrolleri gelmeye başlayacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.07 Nisan 2021 Çarşamba 13:33
  • Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin03 Nisan 2021 Cumartesi 22:00
  • Küresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı03 Nisan 2021 Cumartesi 19:45
  • Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 17:30
  • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiğini doğruladı01 Nisan 2021 Perşembe 18:14
  • Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi kararının ardından hisse senedi ve tahvilde son 15 yılın en büyük yabancı çıkışı yaşandı01 Nisan 2021 Perşembe 18:12
  • Reuters: Ağbal eritilen 130 milyar doları inceleyeceği için görevden alındı31 Mart 2021 Çarşamba 21:08
  • Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla Türk yatırımcılar kripto paraya yöneldi: son 3 ayda büyük artış31 Mart 2021 Çarşamba 21:06
  • Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi31 Mart 2021 Çarşamba 09:58
  • Mahfi Eğilmez: Kurdaki yükseliş sadece Türkiye'yle ilgili değil; dolar endeksi de yükseliyor30 Mart 2021 Salı 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti