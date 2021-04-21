Alman bankası Commerzbank tarih verdi: Yeni döviz krizi kapıda!

Commerzbank tarafından yayınlanan, 'Bir sonraki lira krizi' adlı raporda, 1 ABD dolarının 3. çeyrekte 10.00 TL'ye eş değer olacağı öngörüldü.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi tetikleyecek olan unsurun, 2018'de yaşanan döviz krizi ile aynı olduğunun vurgulandığı makalede, krize gerekçe olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na dayattığı faiz politikası gösterildi.

"Erdoğan'ın özel deneyi"

Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank'ın kıdemli ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan rapora göre, "Erdoğan tarafından atanan yeni TCMB başkanı konvansiyonel açıklamalarda bulunurken, piyasalar meçhul bir politika deneyi yaşanacağının farkında. Bu özel deney ise bir döviz enflasyonu sarmalıyla sonuçlanma riskini taşıyor."

Korkutan dolar tahmini

Raporda, TC. Merkez Bankasının yaz aylarında faiz indirimi döngüsüne başlamasının ardından 1 ABD dolarının 3. çeyrekte 10.00 TL'ye eş değer olacağını öngörüyor.

2021-22 enflasyon beklentileri

Commerzbank, faizin birkaç adımda yüzde 13 civarına çekileceği varsayımına dayanarak, enflasyonun yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde hızlanacağını tahmin ediyor. Raporda enflasyon oranları şu şekilde öngörülüyor:

"2021 sonu için yüzde 20,9 ve 2022 sonu itibariyle de yüzde 21,5'lik bir enflasyon tahmini yapıyoruz. Uygulanan deney sonunda gösterge faiz oranı tekrar yüzde 20'ye yükseleceğinden, dolar-TL'nin 10.00'da sabitlenebileceğini belirtmek isteriz (...) Lira'nın yeniden istikrar kazanması için (örneğin IMF gözetiminde yapılacak) bir tür rejim değişikliği veya kurumsal devir gerekli olabilir."

Merkez Bankası tedbirleri: Faiz oranında düşüş vurgusu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 6 ay içinde uygulamaya konacak olan politikaların neler olacağını tahmin etmenin adeta imkansız olduğunun ifade edildiği raporda, Merkez Bankasının uygulacağı tedbirler şu şekilde sıralanıyor:

"Faiz oranının önümüzdeki aylarda istikrarlı bir şekilde düşeceğini varsayıyoruz (3. çeyreğe kadar yüzde 13). Yöneticiler bu süreçte swap limitleri, kısa pozisyonlara getirilen kısıtlamalar, dövize endeksli işlemlerin yasaklanması, döviz mevduatı üzerindeki kısıtlamalar vb. gibi yöntemlerle döviz kurunu sabit tutmaya çalışacak. Döviz kuru üzerindeki baskı arttıkça "daha sert" sermaye kontrolleri gelmeye başlayacak."