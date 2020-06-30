Almanya Dışişleri Bakanı, Libya'daki silah ambargosunu delen ülkelerin açıklanmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'daki silah ambargosunu delen ülkelerin açıklanmasını ve ilgili ülkelere baskının arttırılmasını istedi.

Maas, "Kamuoyunda bu ülkelerin isimlerini vermekten sürekli kaçınamayız. Avrupa Birliği'nde (AB) bunu yapma isteği giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

Libya zirvesi gündemde yok

Libya zirvesinin gündemde olmadığını da belirten Maas, ''Ancak konulan hedeflere ulaşılması ya da en azından nasıl uygulanabileceklerine dair bir planın uygulamaya konması durumunda olabilir. Ancak bu uzun zaman alacaktır" diye konuştu.