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Almanya'da "ucuz gıda" zirvesi

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Almanya'da "ucuz gıda" zirvesi
Almanya'da "ucuz gıda" zirvesi

Almanya'daki ucuz gıda tartışmaları Başbakan Angela Merkel ile gıda sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Almanya'da et de dahil olmak üzere birçok gıda ürününün giderek ucuzlaması ve çiftçilerle diğer üreticilerin bu duruma son aylarda gösterdiği kitlesel tepkiler, Başbakan Angela Merkel ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Pazartesi günü gıda sektörü temsilcileri ile kriz toplantısında buluşan Merkel, hükümetin perakendecilere alt fiyat limiti belirleme gibi bir gündemi olmadığını, amacın farklı aktörler arasında "adil bir ilişki" zemini yaratmak olduğunu belirtti.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Tarım Bakanı Julia Klöckner, çiftçilerin fiyat baskısından korunması için Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinin hızla hayata geçirileceğini vurguladı.

Klöckner "İki kilo elma 1,11 euro, bu nasıl olabilir?" diyerek üreticinin zincirde son halka olduğunu ve ucuz gıdanın bedelini ödediği taktirde "bunun işlemeyeceğini" kaydetti.

Klöckner çiftçileri tüccarlarla eşit göz hizasına getirebilmek için, tarım ve gıda ticaretinde haksız uygulamaları düzenleyen AB düzenlemesinin, "iş birliği yapmak isteseler de istemeseler de" uygulanacağını söyledi. Tarım bakanı düzenlemeyi uygulamayanların ise cezai yaptırımla karşılaşacağını belirtti.

Et yüzde 70 indirimle satılıyor

Başbakan Merkel ve Tarım Bakanı Klöckner toplantıda, perakendecilerin büyük bir sorumluluğu olduğuna işaret etti. Aldi, Lidl, Rewe ve Edeka gibi perakende market zincirleri, müşterilerine tenzilatlı ürün satarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmakla eleştiriliyor. Etiket üzerindeki bu baskının da gıda sektöründen üreticiye yansıdığı belirtiliyor.

Perakende sektörünün yüzde 85'ini elinde tutan süpermarketlerin et ürünlerinin yüzde 70'ini indirimli fiyattan sattıkları ve bunun da fiyatları baskıladığı belirtiliyor. Ancak tüketiciye indirimli fiyattan satılan etlerin sonuçta mezbahalardaki işçilerin düşük ücretle çalışması ve hayvanların kötü koşullarda tutulmasına neden olduğu belirtiliyor.

Gelirin yüzde 14'ü gıdaya

Federal İstatistik Dariresi verilerine göre Almanlar diğer ülkelerde yaşayanlara göre gıdaya gelirlerinin daha az bir bölümünü ayırıyor ve bu oran giderek düşüyor. Verilere göre 1950 yılında Almanlar gelirlerinin yüzde 44'ünü gıdaya verirken, bu oran 2000 yılında yüzde 14,9'a, 2018'de ise yüzde 14'e geriledi.

Julia Klöckner, yapılan toplantıda somut bir karar alınmadığını ancak perakende ve tarım sektörü temsilcileri ile görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Söz konusu toplantıya katılanlar arasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de vardı.

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