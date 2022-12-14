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Almira'dan Gururlandıran Başarı!

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Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Kış Oyunları Fitness & International Dance Open Şampiyonası'nı Kıbrıslı Türk Almira Karayusufoğlu kazandı.
Almira'dan Gururlandıran Başarı!

19 Mayıs Türk Maarif Koleji 6. sınıf öğrencisi Almira Karayusufoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Kış Oyunları Fitness & International Dance Open Şampiyonası'nda birinci olma başarısı gösterdi.

 

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Almira Karayusufoğlu bizleri gururla temsil edip başarısını 1’incilikle taçlandırmıştır. Seninle gurur duyuyoruz Almira! Tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

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