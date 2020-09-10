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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira!

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Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, yükseliş trendi ardından dalgalı seyirde ilerliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468 lira oldu.
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira!

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. İşte 10 Eylül 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 468, 22 lira

Çeyrek altın: 769, 40 lira

Yarım altın: 1.537, 30 lira

Cumhuriyet altını: 3.062, 90 lira

 

“ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR”

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

DoubleLine Capital LP'den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures’ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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