Altın Piyasasında Son Durum ( 27 Kasım 2020 Cuma )

ğustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan ve sonrasında ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 414,14
SATIŞ: 430,16
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.054,60
SATIŞ: 3.105,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.056,00
SATIŞ: 3.102,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.949,07
SATIŞ: 3.009,21
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.487,20
SATIŞ: 1.529,70
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 743,60
SATIŞ: 760,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 457,42
SATIŞ: 457,52
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