  • BIST 1.342
  • Altın 456,981
  • Dolar 7,8461
  • Euro 9,3585
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka!

Altın Piyasasında Son Durum ( 27 Kasım 2020 Cuma )

» »
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken sarı metalin haftayı nasıl kapatacağı araştırılıyor.
Altın Piyasasında Son Durum ( 27 Kasım 2020 Cuma )

ğustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan ve sonrasında ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,14

SATIŞ: 430,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,60

SATIŞ: 3.105,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.056,00

SATIŞ: 3.102,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,07

SATIŞ: 3.009,21

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.487,20

SATIŞ: 1.529,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,60

SATIŞ: 760,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,42

SATIŞ: 457,52

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 8 TL'yi Geçti25 Kasım 2020 Çarşamba 09:04
  • Analiz: Albayrak gitti, faizler arttı; döviz niye hâlâ yükseliyor?24 Kasım 2020 Salı 22:11
  • Piyasalar yeniden alev aldı! Dolar 8 TL, Euro 10 TL sınırında!24 Kasım 2020 Salı 12:57
  • Dövizde yukarıya doğru hareketlilik24 Kasım 2020 Salı 12:16
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 24 Kasım 2020 Salı )24 Kasım 2020 Salı 09:45
  • TMSF Bir Varlığı Daha Satışa Çıkardı24 Kasım 2020 Salı 09:12
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (24 Kasım 2020 Salı)24 Kasım 2020 Salı 09:05
  • Döviz Ve Altın Fiyatları Yeniden Tırmanışta23 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
  • Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faizler Yükseldi, Fark 463 Liraya Çıktı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:17
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar (23 Kasım 2020 Pazartesi)23 Kasım 2020 Pazartesi 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti