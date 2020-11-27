Altın Piyasasında Son Durum ( 27 Kasım 2020 Cuma )

ğustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan ve sonrasında ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,14

SATIŞ: 430,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,60

SATIŞ: 3.105,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.056,00

SATIŞ: 3.102,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,07

SATIŞ: 3.009,21

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.487,20

SATIŞ: 1.529,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,60

SATIŞ: 760,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,42

SATIŞ: 457,52