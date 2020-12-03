Altın Piyasasında Son Durum ( 3 Aralık 2020 Perşembe )

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz ayın başına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayı başında ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında ise altının çizeceği yön yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.089,70
SATIŞ: 3.115,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.039,00
SATIŞ: 3.085,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 418,88
SATIŞ: 435,08
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.934,56
SATIŞ: 2.994,43
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.504,30
SATIŞ: 1.530,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 752,20
SATIŞ: 760,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 462,84
SATIŞ: 462,95
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