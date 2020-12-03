Altın Piyasasında Son Durum ( 3 Aralık 2020 Perşembe )

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz ayın başına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayı başında ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında ise altının çizeceği yön yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.089,70

SATIŞ: 3.115,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.039,00

SATIŞ: 3.085,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,88

SATIŞ: 435,08

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.934,56

SATIŞ: 2.994,43

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.504,30

SATIŞ: 1.530,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,20

SATIŞ: 760,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,84

SATIŞ: 462,95