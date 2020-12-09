  • BIST 1.340
  • Altın 468,475
  • Dolar 7,8198
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Altın Piyasasında Son Durum ( 9 Aralık 2020 Çarşamba )

» »
Altın Piyasasında Son Durum ( 9 Aralık 2020 Çarşamba )
Altın Piyasasında Son Durum ( 9 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise haftanın üçüncü gününde araştırmalarına hız kazandırdı. Son yıllarda ani iniş ve çıkış yakalayan sarı metale aralık ayı boyunca ilginin süreceği görülüyor. Peki 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.139,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.105,00

SATIŞ: 3.152,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,69

SATIŞ: 440,07

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.521,20

SATIŞ: 1.535,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.997,85

SATIŞ: 3.057,04

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,60

SATIŞ: 767,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,16

SATIŞ: 469,23

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Piyasasında Son Durum (5 Aralık 2020 Cumartesi)05 Aralık 2020 Cumartesi 09:37
  • Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2.4104 Aralık 2020 Cuma 16:50
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (4 Aralık 2020 Cuma)04 Aralık 2020 Cuma 10:42
  • Altın Piyasasında Son Durum (4 Aralık 2020 Cuma)04 Aralık 2020 Cuma 09:47
  • Dolar/TL enflasyon verisinin ardından yükseldi03 Aralık 2020 Perşembe 14:48
  • BIST 100 günü yüzde 0,02 yükselişle kapattı03 Aralık 2020 Perşembe 10:36
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 3 Aralık 2020 Perşembe )03 Aralık 2020 Perşembe 09:48
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar ( 2 Aralık 2020 Çarşamba )02 Aralık 2020 Çarşamba 11:25
  • Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (02.12.2020)02 Aralık 2020 Çarşamba 09:40
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (2 Aralık 2020 Çarşamba)02 Aralık 2020 Çarşamba 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti