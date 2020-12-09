Altın Piyasasında Son Durum ( 9 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise haftanın üçüncü gününde araştırmalarına hız kazandırdı. Son yıllarda ani iniş ve çıkış yakalayan sarı metale aralık ayı boyunca ilginin süreceği görülüyor. Peki 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.139,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.105,00

SATIŞ: 3.152,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,69

SATIŞ: 440,07

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.521,20

SATIŞ: 1.535,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.997,85

SATIŞ: 3.057,04

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,60

SATIŞ: 767,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,16

SATIŞ: 469,23