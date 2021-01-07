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Altın Piyasasında Son Rakamlar (7 Ocak 2021)

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Haftanın son gününe yaklaştığımız 7 Ocak 2021 Perşembe günü altın piyasasındaki değerler ortaya çıktı.
Altın Piyasasında Son Rakamlar (7 Ocak 2021)

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Hafta başında altının onsunun bin 890 dolardan bin 921 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasada da altın fiyatları değer kazandı. Ancak gram altın fiyatı şu dakikalarda 450 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1923 dolardan işlem görüyor. Altının onsundaki düşüş gram altın ve çeyrek altında da olumsuz anlamda yansıdı.

7 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından bugün fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 450 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 737 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 753 lirada konumlandı. Bugün ise alış 731 lira, satış ise 740 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 921 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 956 lirada bulunuyor.

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