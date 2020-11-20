Altın Piyasasından Son Rakamlar ( 20 Kasım 2020 Cuma )

Haftanın son işlem gününde altının ne gibi bir grafik içerisinde olacağını merak eden vatandaşlar 'Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş içerisine girmişti. Geçtiğimiz hafta ise bu yükselişi kırarak sert bir düşüş yaşamış, altının gram fiyatında ciddi kayıplar yaşanmıştı. Dün ise merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, oldu? İşte Son Rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 411,27

SATIŞ: 427,17

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,30

SATIŞ: 3.083,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.062,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.911,47

SATIŞ: 2.970,96

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.476,90

SATIŞ: 1.512,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 758,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 453,30

SATIŞ: 453,41

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.