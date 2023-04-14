  • BIST 5.151,07
  • Altın 1266.861
  • Dolar 19.3657
  • Euro 21.4229
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor

» »
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi devam ediyor.
Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor

Dolar, Euro ve gram altın peş peşe yeni rekor seviyelere ulaştı. İşte 14 Nisan Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine tam 1 ay kala piyasalar alev aldı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller rekor üstüne rekor kırıyor. Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metaller gibi kripto para piyasaları da yükselişe geçti.

Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçen Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor geldi.

Seçim öncesinde piyasalar oldukça hareketli bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’un yükselişi, tahvil faizinde artış eğilimi ve ekonomi yönetiminin büyük bir titizlikle üzerinde durduğu kur ivmelenmesini devam ettiriyor.

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybederken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) son bir yılda yaptığı yüzlerce düzenlemeye yeni eklediği değişiklikler ile seçim gündemi takip ediliyor.

Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik beklenmiyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay son kez faiz artıracağını beklentisinin yatırımcılar arasında yaygınlık kazanmasından destek alarak yükselirken para politikasını sıkılaştırmayı durduran ülkelerin arasına Singapur da katıldı.

Fed vadeli işlemleri Fed'in Mayıs'ta yüzde 67 olasılıkla faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatlarken, sonrasında bir faiz artırımına hiç ihtimal verilmiyor, hatta yıl sonuna kadar 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi bekleniyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 100.78 ile yaklaşık bir yılın dip seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.13 düşüşle 100.84 seviyesine geriledi. Dolar endeksi, haftayı yüzde 1'in üzerinde düşüşle kapamaya hazırlanıyor. 

 

Dolar, Euro ve Sterlin 

Güne 19,34 TL'den başlayan Dolar 19,37 TL'den, 
21,40 TL'den başlayan Euro 21,44 TL'den, 
24,26 TL'den başlayan Sterlin 24,26 TL'den, 
14,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,64 TL'den işlem görüyor.

 

Dünkü kapanışta Dolar 19,33 TL'den, Euro 21,37 TL'den, Sterlin 24,20 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü.

 

Altın ve gümüş 

Güne 2.043 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.035 Dolar'dan, 
1.270 TL'den başlayan Gram altın 1.268 TL'den, 
2.142 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.152 TL'den, 
8.822 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.853 TL'den, 
16,15 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,11 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2.035 Dolar'dan, Gram altın 1.271 TL'den, Çeyrek altın 2.142 TL'den, Cumhuriyet altın 8.822 TL'den, Gram Gümüş ise 15.97 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

 

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 30 bin 707 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 737 Dolar'dan, 
2.112 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2.108 Dolar'dan işlem görüyor.

 

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,32 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,81 Dolar'dan işlem görüyor.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asya borsaları yükselişe geçti31 Mart 2023 Cuma 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı?31 Mart 2023 Cuma 08:27
  • Bank of America: Seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de yüzde 15-25 düzeyinde artış bekliyoruz30 Mart 2023 Perşembe 13:10
  • Fed yetkilisi bankanın güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyacı değerlendirdiğini söyledi29 Mart 2023 Çarşamba 10:40
  • BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü28 Mart 2023 Salı 13:25
  • Bir haftalık yatırım bilançosu: Ne kazandırdı, ne kaybettirdi?26 Mart 2023 Pazar 10:30
  • Fed sonrası belirsizlikler sürüyor23 Mart 2023 Perşembe 17:07
  • T.C. Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı23 Mart 2023 Perşembe 15:17
  • Credit Suisse’in satışı piyasaları rahatlattı20 Mart 2023 Pazartesi 11:06
  • Flagstar Bank, Signature Bank'ı satın aldı20 Mart 2023 Pazartesi 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti