Altında büyük değer kaybı! Dolar son 3 ayın en düşük seviyesinde!

Piyasalar 2020 yılına büyük düşüşle veda ediyor. Doalr/TL 7,45, Euro/TL 9,13, Sterlin/TL 10,06 TL'den işlem görürken, gram altın 450 TL'ye kadar geriledi. Gümüş ise 6,31 TL seviyesinde. Bitcoin 26 bin 247 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalar 2020 yılına büyük düşüşle veda ediyor. Doalr/TL 7,45, Euro/TL 9,13, Sterlin/TL 10,06 TL'den işlem görürken, gram altın 450 TL'ye kadar geriledi. Gümüş ise 6,31 TL seviyesinde. Bitcoin 26 bin 247 dolardan alıcı buluyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamlamıştı.

Onsu 1.878 dolardan fiyatlanan altında gram altın 445/450, çeyrek altın 722/738, cumhuriyet altını ise 2.973/3.007 TL'den işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Borsa'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti.