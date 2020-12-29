  • BIST 1.439
  • Altın 449,811
  • Dolar 7,4536
  • Euro 9,1222
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Altında büyük değer kaybı! Dolar son 3 ayın en düşük seviyesinde!

» »
Piyasalar 2020 yılına büyük düşüşle veda ediyor. Doalr/TL 7,45, Euro/TL 9,13, Sterlin/TL 10,06 TL'den işlem görürken, gram altın 450 TL'ye kadar geriledi. Gümüş ise 6,31 TL seviyesinde. Bitcoin 26 bin 247 dolardan alıcı buluyor.
Altında büyük değer kaybı! Dolar son 3 ayın en düşük seviyesinde!

Piyasalar 2020 yılına büyük düşüşle veda ediyor. Doalr/TL 7,45, Euro/TL 9,13, Sterlin/TL 10,06 TL'den işlem görürken, gram altın 450 TL'ye kadar geriledi. Gümüş ise 6,31 TL seviyesinde. Bitcoin 26 bin 247 dolardan alıcı buluyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamlamıştı.

Onsu 1.878 dolardan fiyatlanan altında gram altın 445/450, çeyrek altın 722/738, cumhuriyet altını ise 2.973/3.007 TL'den işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Borsa'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu.

 Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizlerden Tahmin: Türkiye Dünyada Küme Düşecek, Çin 2028’de ABD’yi Geçecek26 Aralık 2020 Cumartesi 14:35
  • Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (26 Aralık 2020 Cumartesi)26 Aralık 2020 Cumartesi 9::6:
  • Bu Hafta Altın Ve Döviz Kaybettirdi26 Aralık 2020 Cumartesi 09:35
  • Altın Piyasasında Son Durum (25 Aralık 2020 Cuma)25 Aralık 2020 Cuma 09:21
  • Faiz yükseldi döviz yatay seviyeye döndü!24 Aralık 2020 Perşembe 14:47
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (23 Aralık 2020 Çarşamba)23 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
  • Dolar, Euro, altın... Piyasalar yükselişini sürdürüyor!22 Aralık 2020 Salı 11:55
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 22 Aralık 2020 Salı )22 Aralık 2020 Salı 09:35
  • Koronavirüs Piyasaları Da Etkiledi: Dolar’ı Yükseltti, Euro’yu Düşürdü22 Aralık 2020 Salı 09:30
  • DPÖ: Bu yıl enflasyon %16 civarında olacak!21 Aralık 2020 Pazartesi 21:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti