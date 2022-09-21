Altında dikkatler Fed faiz kararında

Altın, yatırımcıların Çarşamba günü Fed toplantısından çıkacak büyük bir faiz artışına göre pozisyon almalarıyla iki yılın en düşük seviyesi civarında seyretti.

Altın, yatırımcıların Fed tarafından yapılacak büyük bir faiz artışına hazırlanmalarıyla iki yılın en düşük seviyesine yakın seyrini sürdürdü.

Spot altın, doların enflasyondan arındırılmış tahvil getirileriyle yükselmesi sonrası hafta boyunca baskı altında kaldı. Ayın ilk yarısını 1700 dolar üstünde geçiren değerli metal geçen hafta bu seviyenin altında gerilemesi sonrası düşüşünü sürdürdü.

Philip Nova Kıdemli Emtia Müdürü Avtar Sandu geçtiği bir bilgi notunda, "Altın fiyatları, traderların yükselen faiz ortamı için kendilerini konumlandırmaya çalışmasıyla bir haftadır konsolide olurken, güven ortamı düşen piyasada bitkin bir seviyeye geldi" dedi.

Yatırımcılar, Fed'in Çarşamba günü yapılacak son sıkılaştırma hareketini bekliyor. Merkez bankasının faizleri 100 baz puan kadar artırması beklenirken, bu durum faiz getirisi olmayan değerli metalde daha fazla düşüşü tetikleyebilir. Altın, bu yıl Mart ayındaki en yüksek seviyesinden yüzde 20 civarında kayıp yaşadı.

Aralarında Aakash Doshi’nin de dahil olduğu Citigroup analistleri geçtikleri notlarında spot altın piyasalarının Eylül veya Ekim ayında dibi görebileceğini ve fiyatların dördüncü çeyrekte ortalama 1775 dolar seviyelerine yükselebileceğini söylerken bunun baz senaryoda düşük bir olasılık olduğunu belirttiler. Analistler, artan durgunluk risklerinin fiyatlarda bir toparlanmaya neden olabileceğini ancak 1900 dolar üzerine ulaşacak bir yükselişin 2023’e kadar olası görünmediğini eklediler.