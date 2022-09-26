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Altında sert düşüş! 2,5 yılın dibine geriledi...

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Birçok ülkede enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımında bulunması ve ABD dolarının güç kazanması altın tarafında düşüşü beraberinde getirdi.
Altında sert düşüş! 2,5 yılın dibine geriledi...

Birçok ülkede enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımında bulunması ve ABD dolarının güç kazanması altın tarafında düşüşü beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen işlemler neticesinde gram altın 964,6 liraya kadar geriledi.Küresel piyasalarda Altın fiyatları düşüş gösteriyor.

Dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeniyle merkez bankaları faiz artırımı yaparken dolar tarafında hızlı güçlenme meydana geldi. Fed'in faizi her seferinde artırması ve artırmaya da devam edeceğinin sinyallerini vermesi değerli metal altını geriletti.

Dolardaki yükselişin etkisiyle güç kaybına uğrayan Ons Altın 2,5 yılın dibinde işlem görüyor. Ons altın Nisan 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1626 dolara kadar geriledi.

Ons altın güne 1644 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1626 dolar, en yüksek de 1646 dolar seviyesini gördü. Şu suralar 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş devaam ediyor. 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ortaya çıkmasını zor olarak gören analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi halinde altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edebileceğini de öne sürdü.

MART'TAN BU YANA KAYIP YÜZDE 20

Mart ayından bu yana ons altında kaybın yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle analistler yeni destek ve direnç noktaları belirlemeye başladı.

GRAM ALTINDA DA KAYIPLAR ARTIYOR

Gram Altın fiyatları da ons altındaki hızlı geri çekilmenin etkisiyle düşüş yaşıyor. Gram altın güne 973,2 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 964,6 lira, en yüksek de 976 lira seviyesini gördü.

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