AMB faiz kararının saatlerinde değişikliğe gitti

Avrupa Merkez Bankası para politikası kararını ve basın konferansını yarım saat ileri aldı.

Buna göre daha önce KKTC saatiyle saatiyle 14.45'te açıklanan faiz kararı 15.15'te açıklanacak.

Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı ise 15 dakika ötelenerek 15.30 yerine 15.45'te gerçekleştirilecek.

Karar bankanın 21 Temmuz'daki toplantısından itibaren geçerli olacak.

Konu hakkında açıklama yapan AMB sözcüsü kararın ufak bir teknik düzenleme olduğunu, basın bülteni ve basın toplantısının formatında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.