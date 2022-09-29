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Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor

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Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard'ün, evini satışa çıkarmasının ardından bu parayı ödememek için yeni yollara başvurduğu ortaya çıktı.
Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 2

EVİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

 

Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard’ün Kaliforniya'daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren 36 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekmişti.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 3

 

ABD tarihindeki en pahalı tazminatlarından biri olan bu miktarı ödemek istemeyen Heard, DailyMail’in haberine göre farklı yollara başvurdu.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 4

EKİBİNİ GENİŞLETTİ

 

David L. Axelrod ve Jay Ward Brown tarafından temsil edilen Heard, Kirk Pasich adında bir başka avukatı da yasal ekibine dahil etti. Oyuncunun 15 milyon doları aşan borçlarını kapatması için birden fazla sigorta şirketine başvurduğu biliniyor.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 5

 

Bazı kaynaklara göre, avukatları Heard’ün tazminatını karşılayabilmesi için sigorta şirketlerinin desteğini istiyor.

Heard’ün dava öncesinde de 8 milyon doları aşan harcamaları olduğu belirtildi.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 6

KARARIN İPTALİNİ İSTEDİ

 

Heard, daha önce dava kararının iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 7

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

 

Karalama davasını kazanan Depp ise yeni film ve müzik projeleriyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok. 

İSTANBUL'A GELİYOR

 

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı. 

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

Amber Heard Johnny Depp'in tazminatını ödememek için alternatif yollara başvuruyor - 9

YENİ FİLM PROJESİ

 

Öte yandan, Depp'in yeni film projesi belli oldu. Oyuncu, ‘Jeanne du Barry’ adlı filmde Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak.

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

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