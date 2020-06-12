Anarşistler Seattle'da Özerklik İlan Etti: 'Şu Anda ABD'yi Terk Ediyorsunuz'

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. İki haftaya aşan gösteriler sonrasında protestocular Seattle'da belediye binasını işgal etti. Anarşist grup 'Capitol Hill Autonomous Zone' isimli komünü kurduklarını duyurdu.
Floyd’un ölümünden sonra başlayan protestolar 15’inci günü geride bırakırken, en başından beri en yoğun protestoların yaşandığı Seattle şehrinde, anarşistler gösterilerin devam ettiği Cal Anderson Parkınının içinde yer aldığı Capitol Hill mahallesinde polisin ve orduya bağlı Ulusal Muhafızların çatışmalardan sonra çekilmesinin ardından “özerkliklerini” ilan ettiler. Bölgede, 8 Haziran itibariyle Capitol Hill Autonomous Zone/CHAZ (Capitol Hill Özerk Bölgesi) isimli komünü kurduklarını duyurdular.
'Şu anda ABD'yi terk ediyorsunuz' ve 'Capitol Hill Özerk Bölgesine Hoşgeldiniz' pankartları asıldı.
Bölge içinde çeşitli etkinlikler, film gösterileri, atölyeler düzenleniyor. Özerk bölge 6 sokağı içeriyor.
Bölgenin güvenliğini “Redneck Revolt” örgütünün kontolündeki “John Brown Gün Club” isimli silahlı grup sağlıyor. Bölge sakinleri, polis olmadan daha güvende oldukları ve kendi güvenliklerini kendilerinin sağlayabileceği iddiasındalar.
Özerk bölgeyi “ilk tanıyan ise” İndustrial Workers of the World / IWW (Dünya Sanayi İşçileri Sendikası) oldu. Sendika, kendi yayın organında özerk bölgeyi övgülerle tanıttı.
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