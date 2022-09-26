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Arda Güler acile kaldırıldı

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Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler, hastalığı nedeniyle Türk Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Arda Güler acile kaldırıldı

Fenerbahçe’nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Türkiye Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul’da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler’in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi. Tetkikler ve değerlendirme sonucunda “Viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)” tanısı konulan Arda’nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.

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